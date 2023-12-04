В Минсельхозе опровергли информацию о повышении цен на пельмени и колбасу

Министерство сельского хозяйства РФ прокомментировало информацию о повышении стоимости пельменей и колбасы. Как отметило ведомство, данные о том, что цены на эту продукцию повысились на 20%, не соответствуют действительности.

В понедельник, 4 декабря, Shot сообщил, что стоимость пельменей и колбасы в России выросла примерно на 20%. По данным проведенного изданием исследования, в ноябре средняя цена за один килограмм пельменей составила 394 рубля, что на 8% больше, чем за ноябрь 2022 года. Отмечалось, что за месяц средняя цена на данный продукт выросла на 2%.

По информации издания, колбаса за год подорожала на 9%. На 1% стоимость продукта повысилась за месяц.

«Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности. Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции», – говорится в сообщении Минсельхоза.

Ведомство уточнило, что в 2023 году в России увеличилось производство колбасной продукции. По информации министерства, по сравнению с 2022 годом объем производства этой продукции вырос на 2,5%. Производство мясосодержащих, охлажденных, замороженных и мясных полуфабрикатов в стране выросло на 6,2%.

Ранее Минсельхоз сообщил о снижении цен на сырое молоко у производителей молочной продукции на 3,9%. Ведомство уточнило, что такие меры влияют на розничные цены на российском рынке.

Накануне министерство также сообщило, что рост цен на продукты перед новогодними праздниками в России не будет значительным. Минсельхоз отметил, что рост стоимости является традиционном на розничном рынке из-за увеличения спроса.