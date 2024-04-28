В Минсельхозпроде Подмосковья дали советы по подготовке питомцев к поездке на дачу

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям, как подготовить своего питомца к поездке на дачу.

По словам специалистов, в праздничные дни повышается риск получения животными травм и ожогов. Помимо этого, на природе питомцев могут укусить клещи.

«При первых симптомах укусов следует незамедлительно обращаться в ближайшую ветклинику», - подчеркнул зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.

Перед поездкой на дачу следует подготовить аптечку для питомца, включая средства от клещей. Также рекомендуется взять с собой средства для ухода за животным, его любимые игрушки, подстилку, миску — знакомые запахи помогут питомцу справиться со стрессом от смены обстановки. Обязательно нужно удостовериться в том, что у животного сделаны все необходимые прививки.

Если взять питомца с собой невозможно, ни в коем случае нельзя оставлять его одного. Лучше попросить присмотреть за ним родных, друзей, соседей или, в крайнем случае, оставить в стационаре ветеринарной клиники.