В Минсоцразвития Подмосковья назвали размер минимальной зарплаты на 2024 год

В Московской области было достигнуто соглашение о минимальной заработной плате на 2024 год, ее размер составит 21 тысячу рублей. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Напомню, что минимальная зарплата сейчас 19 тысяч рублей», — уточнила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что решение об этом приняли областное правительство, союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединения работодателей региона. Установленная минимальная зарплата будет обязательной как для федеральных учреждений, так и для других организаций в Подмосковье. Работники, которые получат меньше этой суммы, могут направить жалобу в профсоюз или трудовую инспекцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.