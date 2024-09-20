В Минсоцразвития Подмосковья назвали самую востребованную электронную соцуслугу

Электронная услуга по выдаче социальных карт стала самой востребованной электронной социальной услугой у жителей Подмосковья, получить ее можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«С начала года ее получили более 330 тысяч льготников, всего же в регионе более 2,5 миллиона льготников регулярно пользуются социальными картами — это, в первую очередь, бесплатный проезд в городском транспорте», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что получить социальную карту могут пенсионеры, многодетные, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. С ее помощью можно бесплатно перемещаться на общественном транспорте Москвы и области, а также получать скидку в некоторых торговых сетях и аптеках. Подать заявление на получение услуги можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.