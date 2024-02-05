В Минсоцразвития Подмосковья назвали самые популярные зимние занятия у участников проекта «Активное долголетие»

Более восьми тысяч участников проекта «Активное долголетие» катаются на лыжах и коньках зимой, эти активности оказались самыми востребованными у представителей старшего поколения. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Также популярен тюбинг и катания в упряжке. Количество участников проекта растет. По последним данным, проект насчитывает более 307 тысяч человек», — добавила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Помимо этого, в зимний период участники проекта также посещают выставочные мероприятия, в том числе выставку-форум «Россия». Данный проект функционирует во всех городских округах региона, стать его участником могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Ознакомиться с активностями и записаться на занятия можно здесь.

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