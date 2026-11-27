В Тульской области студент колледжа отдал мошенникам ₽849 тыс. после угроз обвинения в финансировании терроризма, а общий ущерб двух жителей региона за сутки составил почти ₽942 тыс. Об этом сообщают Тульские известия со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

За минувшие сутки в полицию обратились двое пострадавших от дистанционных обманов. Наибольшую сумму потерял 17-летний учащийся тульского колледжа: на прошлой неделе он открыл ссылку, пришедшую в мессенджере, после чего ему позвонили незнакомцы и заявили о якобы причастности юноши к финансированию терроризма.

Злоумышленники напугали подростка уголовным преследованием и заставили устроить в квартире «видеообыск», чтобы якобы проверить законность найденных средств. Поверив легенде, студент передал наличные «налоговому курьеру» — в итоге у него забрали ₽849 тыс. По данному эпизоду возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Второй пострадавший — 55-летний житель Узловского района — лишился ₽92 746 после переписки в соцсети и действий в приложении маркетплейса; по этому случаю полиция проводит проверку. В ведомстве напоминают, что представители банков и силовых структур не проводят «видеообыски» и не отправляют курьеров за наличными для проверок, а переходить по подозрительным ссылкам не стоит, даже если они пришли от знакомых.