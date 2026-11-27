Зима в Югре — испытание не только для людей, но и для бездомных животных. Волонтеры из Ханты-Мансийска и Сургута рассказали ugra-news.ru , как помочь четвероногим пережить холода: от утепления будок сеном до теплой каши в рационе.

Подготовка начинается летом

В приюте «Велес» в Ханты-Мансийске к зиме готовятся в разгар жары. Основатель Елена Савенко признается: работает поговорка про сани, которые готовят летом. По ее словам, животные в приюте и на улице — совершенно разные группы, и на улицах их быть не должно. Этим летом волонтеры три месяца реконструировали теплый балок для собак, которым сложно жить в уличных вольерах — больных и старичков.

Осенью в приют завезли сено: тканевые подстилки зимой быстро сыреют и становятся влажными. Стены вольеров укрывают непродуваемыми материалами — для собак губителен даже малейший сквозняк. Меняется и рацион: животных переводят на двухразовое питание с теплой кашей, мясом или рыбой, мясокостной мукой, лососевым маслом и витаминами.

Если вы увидели животное на улице

Елена Савенко убеждена: бездействие — худший вариант. Лучшее решение — забрать животное домой и искать ему хозяина. Если такой возможности нет, нужно разместить информацию о нем в группах и на платформах, курировать его, подкармливать — но обязательно убирать за собой, не превращая место кормления в помойку. Также стоит следить за здоровьем животного, делать хорошие фото и рассказывать о нем в соцсетях.

Особенно тяжело в югорские морозы кошкам: они хуже собак переносят глубокий снег и реже находят теплое укрытие. В приюте «Велес» их нет — животные живут только на домашних передержках. Чтобы помочь кошке выжить, нужно обеспечить тепло: подойдет гараж, подвал или закрытый угол на веранде. Внутрь кладут сухое сено или солому. Тряпки, одежду и одеяла использовать нельзя: на морозе ткань набирает влагу от дыхания и замерзает, превращаясь в ледяной панцирь.

Правила выживания в мороз

Александра Нуриева, соучредитель движения «Дай лапу» в Сургуте, дополняет: главное в лютый мороз — дать собаке согреться и накормить ее. Еда и вода должны быть теплыми, ни в коем случае не холодными. Влажный корм — комнатной температуры. Если готовите кашу с мясом или субпродуктами, выбирайте гречку, рис или овсянку: манка, кукурузная и перловая крупы не усваиваются.

Сено для утепления будок продается в любом магазине типа «сад-огород». В приюте «Дай лапу» собакам в вольеры укладывают сено, а в течение зимы его ворошат и заменяют слежавшееся на сухое.

Зима в Югре длится долго, и бездомным животным не объяснить, что холода скоро закончатся. Помочь им выжить может каждый.