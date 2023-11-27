В Минсоцразвития Подмосковья рассказали о ежемесячных доплатах неработающим пенсионерам

В министерстве социального развития Подмосковья рассказали о ежемесячной денежной компенсации для одиноко проживающих неработающих пенсионеров старше шестидесяти пяти дет.

Как напомнили в пресс-службе ведомства, размер выплаты — одна тысяча рублей. Так, в Щелково, Фрязино, Лосино-Петровском и ЗАТО Звездный городок такую компенсацию получают свыше девяти тысяч пенсионеров. Об этом рассказала начальник Окружного управления социального развития № 7 Олеся Савицкая. По ее словам, общая сумма выплат составляет более девяти миллионов рублей.

В Минсоцразвития Московской области пояснили, что под «одиноко проживающими» понимаются пенсионеры, по месту регистраций которых не зарегистрированы другие лица.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье жильем обеспечат почти девятьсот детей-сирот.