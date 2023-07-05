В Минтрансе опровергли слухи о взимании дополнительных сборов с пассажиров

Министерство транспорта Российской Федерации опровергло информацию о возможном введении дополнительных сборов с пассажиров, направляемых в резервный фонд.

Об этом пишет РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация о планах взимания неких сборов с авиапассажиров при покупке билетов, средства которого направляли бы в резервный фонд и использовались в случае банкротства авиаперевозчиков или экстренной отмены рейсов.

По информации из источников, на данный момент нет конкретных планов введения дополнительных сборов с авиапассажиров в резервный фонд.

Таким образом, пассажиры могут быть уверены, что текущие правила и тарифы на авиаперевозки остаются в силе.