В Минтрансе Подмосковья объяснили, почему нарушилась транспортная работа в Ленинском округе

Нарушение транспортной работы в Ленинском округе утром в период с 10:00 до 10:30 произошло по эксплуатационным причинам, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что местных жителей проинформировали об этом. После этого транспортная работа была восстановлена в полном объеме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что водители автобусов № 367 отказывались перевозить пассажиров около ЖК «Пригород Лесное» в деревне Мисайлово Ленинского округа из-за забастовки. Сообщалось, что автобусы проезжали мимо остановки в утренний час-пик.