В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке этим утром

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше девятисот тысяч автомобилей. Загруженность оценивается в пять баллов.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Каширском, Калужском, Пятницком, Варшавском, Можайском, Щелковском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Урал», «Беларусь», «Дон», «Балтия», «Волга», «Крым», «Холмогоры» и А-105, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

В ведомстве напомнили, что сегодня в Московской области пройдут дожди. Водителей призвали быть предельно внимательными, особенно перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году на маршруты «Мострансавто» вышли 1,3 тысячи новых автобусов.