В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 600 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Можайском, Калужском, Волоколамском, Варшавском, Киевском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Урал», «Волга», «Балтия», «Дон», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть аккуратными на дорогах, особенно на поворотах, мостах, эстакадах и в зонах пешеходных переходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе отремонтировали около двух тысяч километров дорог.