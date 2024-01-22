В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в понедельник

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 670 тысяч автомобилей. Загруженность дорог оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Варшавском, Пятницком, Щелковском, Калужском, Можайском, Носовихинском и Каширском шоссе в сторону столицы.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Балтия», «Урал», «Дон», «Волга», «Холмогоры» и А-105.

Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе справляются с последствиями снегопада.