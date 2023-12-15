В Минтрансе Подмосковья рассказали об автобусных маршрутах, следующих до катков

В Подмосковье работает более 60 автобусных маршрутов, на которых можно добраться до пяти катков в Балашихе, Люберцах, Домодедово, Химках и Одинцово. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

К примеру, до катка в парке «Пехорка» в Балашихе можно доехать на 29 маршрутах, которые следуют до остановок «Площадь Славы», «Автошкола», «ул. Крупской» и «АТС». Многие из них следуют от станций московского метро.

До Наташинского парка в Люберцах можно доехать на 12 маршрутах, которые следуют до остановок «Наташинские пруды», «ул. Урицково, 19.», « ул. Попова» и «ул. Шевлякова».

До катка в парке «Елочки» в Домодедово можно добраться на 17 маршрутах, следующих до одноименной остановки. До парка «Раздолье» в Одинцово следует маршрут №20к, выйти нужно на остановке «парк Раздолье». До сквера «Юбилейный» в Химках можно доехать на трех маршрутах — №27, №3 и №345. Выйти нужно на остановках «Сквер Юбилейный», «Кинотеатр Юбилейный» или «ул. Калинина».

Полный список маршрутов представлен на сайте министерства.