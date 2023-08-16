В Минтруда предложили назначать выплаты ветеранам СВО без заявлений

В российском Минтруда подготовили проект постановления о назначении ежемесячных выплат ветеранам СВО без соответствующих заявлений. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Предлагается избавить ветеранов от необходимости подавать заявления, а нужные данные о них получать от других государственных ведомств. В министерстве посчитали, что это позволит свободно получать выплаты тем ветеранам, которые не могут вовремя подать заявление на них. Согласно предложению, выплаты будут назначаться автоматически, со дня присвоения звания ветерана гражданину.

В данный момент для получения таких выплат, нужно оставить заявление в Госуслугах или отделении Соцфонда и МФЦ. Проект об изменении этой процедуры был опубликован Минтрудом для общественного обсуждения.