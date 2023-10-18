В Минтруде РФ предложили наказывать штрафом работодателей, не выполняющих квоты на инвалидов

Люди с ОВЗ должны иметь такие же права, как и остальные. Они – полноправные члены общества, которые могут рассчитывать на трудоустройство. Наверняка есть такие работодатели, которые не выполняют квоту по приему людей с инвалидностью.

Для борьбы с несправедливостью в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации предложили наказывать их штрафом в размере до десяти тысяч рублей. Соответствующий документ опубликовали на сайте нормативно-правовых актов, о чем также пишет сайт aif.ru.

В тексте законопроекта содержится информация о том, что административный штраф от пяти тысяч рублей может коснуться индивидуальных предпринимателей и должностных лиц.

При этом ведомство отметило тот факт, что квоту можно считать выполненной в случае, если человек с ОВЗ был фактически трудоустроен.