В Минтруде сообщили о снижении желания семей заводить второго ребенка

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что семьи все меньше решаются на рождение второго ребенка. По его словам, коэффициент таких рождений снижается.

Об этом глава ведомства сообщил в четверг, 9 ноября, на парламентских слушаниях в Совете Федерации «Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика». Его слова приводит ТАСС.

«Наиболее существенно снижается суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, суммарный коэффициент первых в последние годы стабилизировался, а по третьим – мы ежегодно наблюдаем в последнее время рост этого показателя», – сказал Котяков.

В связи с этим, подчеркнул Котяков, министерству необходимо создавать условия для того, что число рождений вторых, третьих и не только детей выросло. По словам главы ведомства, ситуация в РФ с рождаемостью в целом остается сложной.

Котяков привел статистику за 2022 год. Согласно этим данным, в прошлом году на свет появились 1,3 млн детей. Таким образом, коэффициент рождаемости составил 1,4. За 8 месяцев 2023 года в России родилось больше 850 тысяч малышей.

По словам министра, каждое второе рождение ребенка приходится на долю женщин в возрасте от 30 до 39 лет – 48%. На женщин возрастом от 20 до 29 лет приходится 44%.

В августе президент России Владимир Путин также заявил о сложной ситуации с рождаемостью в стране. Как отметил российский лидер, на свет рождается меньше детей, чем в прошлом году.

В России действует система выплат за рождение детей, закрепленная в законодательстве. В 2023 году сумма материнского капитала при рождении первого ребенка составляет 589,5 тысяч рублей. При рождении второго ребенка – 779 тысяч рублей. В случае, если родители получили маткапитал на первого ребенка, сумма выплаты на второго составил 189,5 тысяч рублей. Соответствующая индексация действует с 1 февраля 2023 года.