В Минцифры сообщили о запуске сервиса для проверки паспорта на Госуслугах

Как пишет KP.RU , отныне на Госуслугах можно проверить подлинность документа. Информацией об этом также поделились в пресс-службе Министерства цифрового развития Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, такая функция позволит определить, «что за человек перед вами». Это особенно актуально, когда необходимо заключить сделку, договор или т.п.

Для того, чтобы воспользоваться этой госуслугой, нужно ввести серию и номер документа, а также имя и фамилию его владельца. Система примет данные и начнет сверять их с базами Министерства внутренних дел. После этого появится окно с актуальным статусом указанного паспорта.

Пользователь платформы сможет увидеть только три статуса: «действительный», «недействительный» (если истек срок годности), а также «данные не найдены» (в случае поддельного документа).