В Минздраве Египта заявили, что лихорадка денге не передается между людьми

Как сообщает KP.RU , в провинции Кена был обнаружен новый тип лихорадки денге. Амр Кандиль, помощник главы Министерства здравоохранения Египта по профилактической медицине, уточнил, что вирус распространяется через укусы комаров.

В социальных сетях ходят слухи о заразности заболевания. Однако следует помнить, что они не подтверждаются проверенными источниками. Лихорадка денге требует оказания медицинской помощи, включая болеутоляющие препараты, питье и отдых. Лечение обычно не превышает по времени одну неделю. Также Кандиль опроверг информацию о возможном карантине в регионе, так как масштаб распространения заболевания не настолько серьезен.

Важно обратить внимание на то, что недостоверная информация и слухи о вирусах могут вызвать панику и страх среди населения. Поэтому необходимо обращаться к проверенным источникам, таким, как официальные сообщения от медицинских учреждений и властей, чтобы быть в курсе актуальной ситуации и принимать разумные меры предосторожности.