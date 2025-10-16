В Минздраве поддержали идею закрытия «наливаек»

В Минздраве поддержали инициативу по ограничению продажи алкоголя, ликвидации «наливаек» и запрету вейпов. Заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Виктор Зыков сообщил, что предлагаемые меры направлены на защиту здоровья граждан и заслуживают поддержки. Об этом передает ТАСС .

Ранее власти Республики Алтай предложили ограничить продажу алкоголя в жилых домах, рядом с детскими садами и школами, а также сократить часы реализации спиртного. В выходные и праздничные дни может быть введен полный запрет на продажу алкогольных напитков. Также планируется закрыть заведения, известные как «наливайки», которые нередко становятся источниками ночных конфликтов и нарушений порядка.

По словам эксперта, ограничение доступности алкоголя и табака уже доказало свою эффективность в снижении уровня смертности и преступности, особенно среди молодежи. Международные исследования подтверждают, что сокращение времени и мест продажи спиртного ведет к уменьшению потребления и числа правонарушений.

Зыков отметил, что запрет на продажу вейпов и курительных смесей также является важной мерой. По его словам, вейпы формируют сильную никотиновую зависимость и могут использоваться для потребления наркотических веществ. Легальная доступность этих устройств, подчеркнул специалист, создаёт дополнительные риски для здоровья граждан, особенно подростков.

Эксперт выразил уверенность, что реализация этих инициатив повысит безопасность жителей, сократит бытовые конфликты и поможет изменить отношение общества к употреблению алкоголя и никотина.

Ранее депутат Бахарев назвал причины прежнего обхода закона наливайками.