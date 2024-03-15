В Минздраве Подмосковья оценили эффективность лечения гепатита С в регионе
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Эффективность лечения гепатита С в Подмосковье составляет почти 100%, этого показателя удается достигать благодаря масштабной работе по профилактике гепатита С, его раннему выявлению и лечению. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ежегодно в медицинских организациях Московской области высокоэффективное лечение получают более трех тысяч пациентов с хроническим гепатитом С. Дорогостоящая терапия проводится бесплатно, по полису ОМС. Излечение достигается у 99,7% пациентов. В том числе поэтому в Подмосковье заболеваемость хроническим гепатитом С почти в четыре раза ниже, чем средний показатель в РФ», — отметил главный гепатолог Московской области Павел Богомолов.
В министерстве уточнили, что лечение заболевания в регионе проводится в 25 медицинских учреждениях. Работу больниц контролирует головной Центр в МОНИКИ. Помимо этого, пациентам оказывают телемедицинские консультации, которые избавляют их от необходимости ехать в медорганизацию. Подмосковье стало первым регионом в России, где внедрили подобную практику.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.