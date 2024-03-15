В Минздраве Подмосковья оценили эффективность лечения гепатита С в регионе

«Ежегодно в медицинских организациях Московской области высокоэффективное лечение получают более трех тысяч пациентов с хроническим гепатитом С. Дорогостоящая терапия проводится бесплатно, по полису ОМС. Излечение достигается у 99,7% пациентов. В том числе поэтому в Подмосковье заболеваемость хроническим гепатитом С почти в четыре раза ниже, чем средний показатель в РФ», — отметил главный гепатолог Московской области Павел Богомолов.