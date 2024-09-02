В Минздраве Подмосковья рассказали, сколько человек проверили свое здоровье в парках за лето

С начала лета свое здоровье в парках Подмосковья проверили почти 9,5 тысячи человек, в минувшие выходные возможностью воспользовались 562 жителя региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем проводить акцию по проверке здоровья в парках региона и видим положительный отклик жителей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В прошедшие выходные жители могли проверить свое здоровье в 29 городских округах Подмосковья, в том числе в Красногорске, Дмитрове, Жуковском и других. В случае необходимости пациентов направили в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. С результатами можно будет ознакомиться на региональном портале Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.