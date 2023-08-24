В Минздраве прокомментировали новые требования к продажам препаратов по рецепту

Новые требования к продаже лекарств по рецепту не повлекут за собой дефицита препаратов. Об этом заявили в Минздраве, официальный комментарий передает издание РИА Новости .

Накануне депутат Госдумы Нина Останина отправила обращение министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко, попросив его разъяснить ситуацию с возможным дефицитом лекарств на фоне новых требований к продаже препаратов.

В ответ на это, Минздрав опубликовал документ, в котором сообщается, что новые требования носят технический характер и не спровоцирует дефицита. Там объяснили, что изменения не повлияют на доступность лекарств для жителей России.

До этого пресс-служба Росздравнадзора заявила, что с 1 сентября аптеки будут обязаны вносить данные о продаже и рецептах лекарств в систему мониторинга. Там уточнили, что новая норма коснется льготных и рецептурных лекарств, продающихся дистанционно, а также препаратов, находящихся на предметно-количественном учете.