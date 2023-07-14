В Минздраве рассказали о локализации вспышки менингококковой инфекции в Свердловской области

По его словам, на данный момент 16 пациентов находятся под наблюдением, и их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС.

Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, контактные лица были идентифицированы, и им предоставлена необходимая профилактическая терапия, чтобы предотвратить развитие более тяжелых форм заболевания.

В результате, вспышка инфекции была локализована, и пациенты находятся на пути выздоровления.

Михаил Мурашко подчеркнул, что на территории Российской Федерации отсутствует риск вспышки менингококковой инфекции. Благодаря своевременным мерам и оперативным действиям органов здравоохранения и медицинских работников, вспышка была эффективно контролируема. Важно отметить, что предоставление медицинской помощи в кратчайшие сроки, а также выявление контактных лиц и проведение необходимой профилактической терапии являются ключевыми мерами для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.