В Минздраве сообщили о завершении доклинических испытаний вакцины с новым составом

Владимир Чуланов является главным внештатным специалистом Минздрава РФ по инфекционным болезням. Профессор побеседовал с RT и рассказал, что на данный момент пройдены доклинические испытания «Спутника», который теперь обладает новым антигенным составом.

Как выяснилось, испытания закончили проводить еще этим летом. Теперь разработчикам разрешили проводить клинические исследования, в рамках которых за пациентами наблюдают примерно четыре недели. Благодаря этому этапу станет ясно, насколько безопасен и эффективен препарат. И если исследование покажет положительный результат, то, по мнению Чуланова, вакцину сразу же можно ввести в гражданский оборот.

Также специалист отметил, что сейчас в стране нет активного роста заболеваемости, как и госпитализаций, что не менее важно.