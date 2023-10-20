В Минжилполитики Подмосковья рассказали о ходе строительства современного ЖК «Миловидное» в Ленинском округе

Современный ЖК «Миловидное» появится в поселке Развилка Ленинского городского округа, он будет состоять из двух монолитных 17-этажных корпусов, включая встроенно-пристроенный детский сад на 85 мест. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что девелопером проекта выступает ГК «Инград». Застройщик ведет строительные работы сразу на нескольких объектах. Так, в корпусе № 1 строили выполняют работы по монтажу навесного вентилируемого фасада и остеклению 1-го этажа, монтаж внутренних инженерных систем, отделочные работы и благоустройство территории. В корпусе № 2 — работы по монтажу навесного вентилируемого фасада, остеклению, облицовочной кладки 1-го этажа, внутренним инженерным системам, отделочные работы по благоустройству территории.

Кроме того, рабочие выполняют монтаж фасада детского сада, а также его внутренних инженерных систем. На объекте также проходят отделочные работы и благоустройство территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».