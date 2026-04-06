В Митине приступили к подготовке строительства каменной церкви

В столичном районе Митино готовятся к началу строительства основного каменного храма в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Работы планируется начать уже в текущем, 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба куратора программы строительства православных храмов в Москве, депутата Госдумы Владимира Ресина.

Как будет проходить строительство

Из-за особенностей участка единственное возможное место для каменной церкви на Пятницком шоссе совпадает с расположением действующей деревянной. Чтобы не прерывать богослужения, было принято решение сначала возвести новый деревянный храм в другой части участка. После того как службы полностью перейдут туда, начнется демонтаж старого здания и подготовка площадки под каменное строительство.

Будущий храм рассчитан не менее чем на 500 прихожан. Его архитектурная концепция сочетает традиции русского зодчества с современными решениями. В настоящее время завершается оформление всей необходимой строительной документации, включая градостроительные решения, инженерные разделы и рабочие чертежи.

Другие храмы на северо-западе Москвы

В 2027 году планируется ввести в эксплуатацию храм Георгия Победоносца в Куркине вместимостью до 500 человек с духовно-просветительским центром. Комплекс выполнен в неовизантийском стиле, характерном для церковного зодчества конца XIX — начала XX века. Над главным входом разместят звонницу с колокольней, общая высота здания от уровня пожарного проезда до основания креста составит почти 35 метров.

Всего на северо-западе Москвы сейчас строятся два программных храма, еще два находятся на стадии проектирования. По словам Ресина, также ведется работа по 11 земельным участкам. Девять из них уже переданы под строительство, для двух подбирают альтернативные площадки. За годы реализации программы в округе введено в эксплуатацию 11 православных храмов.

О программе строительства

Программа строительства православных храмов в Москве реализуется во всех округах столицы, кроме Центрального, и полностью основана на благотворительных пожертвованиях. За пятнадцать лет ее действия сдано 152 храма, еще 40 объектов находятся в стройке, десятки проектируются.