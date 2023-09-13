В МО РФ рассказали, как военные пенсионеры СВО получат компенсации
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В Минобороны России заявили, что компенсации пенсий военным пенсионерам начнутся уже в октябре. Подробности военное ведомство рассказало в официальном канале 13 сентября.
По данным МО РФ, выплачивать такие компенсации будут всем военным пенсионерам, которые поступили на службу как после начала СВО, или по призыву во время мобилизации. Компенсировать пенсию будут в размере 100 процентов ежемесячно начиная с октября текущего года.
Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 11 сентября.