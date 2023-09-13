В МО РФ рассказали, как военные пенсионеры СВО получат компенсации

По данным МО РФ, выплачивать такие компенсации будут всем военным пенсионерам, которые поступили на службу как после начала СВО, или по призыву во время мобилизации. Компенсировать пенсию будут в размере 100 процентов ежемесячно начиная с октября текущего года.

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 11 сентября.