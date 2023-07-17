В Могилеве установили мемориальную доску для Бориса Моисеева

Как сообщает издание «Утро.ру» , работа над ней велась полгода. Одновременно с этим скульптор Трушин работал и над созданием памятника, что будет установлен на Троекуровском кладбище в годовщину смерти певца.

Борис Моисеев, известный танцор и певец, провел свои детство и юность в городе Могилев. В честь первой годовщины со дня его смерти, на доме под номером 54, что расположен на улице Челюскинцев, была установлена мемориальная доска. Там Борис Моисеев жил в период с 1954 по 1968 год. Раньше сам певец шутил о том, что на его доме когда-нибудь будет нечто подобное, но это казалось всего лишь шуткой.

Однако, слова воплотились в жизнь, и мемориальная доска все же оказалась на стенах родного дома Моисеева. Ее автором является молодой скульптор по имени Филипп Трушин. Благодаря ему, доска имеет форму метровой медали. Она выполнена из гранитного зеркального круга. На доске изображен узнаваемый портрет певца в профиль. Таким образом удалось увековечить память Бориса Моисеева. Задумка Трушина заключалась в следующем: гранит отражает родной город певца, а круг служит символом законченности танца.