В Молдавии за последний месяц выросло количество случаев заболевания COVID-19

Как пишет агентство «РИА Новости» , количество случаев COVID-19 увеличилось, как минимум, в шесть раз.

На сайте Национального центра общественного здоровья Молдавии сообщили о том, что в сентябре зафиксировали более 3 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. А если сравнивать этот показатель с предыдущем месяцем, августом, то можно заметить, что число увеличилось в шесть раз.

Что касается последней недели, что за нее диагностировали более восьми сотен случаев ковида. И если в августе по этой же причине скончался один человек, то в сентябре количество смертей достигло трех.

Стоит помнить о своевременном обращении за помощью при недомогании и признаках заболевания COVID-19. К ним относятся утомляемость, сухой кашель, а также высокая температура тела.