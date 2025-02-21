В Республике Молдова был заблокирован доступ к Телеграм-каналу Sputnik Moldova. Это произошло после того, как двумя годами ранее в стране был закрыт сайт информационного агентства.

По информации, полученной от источника в «Подмосковных ведомостях», при попытке доступа к ресурсу появляется сообщение о том, что канал заблокирован из-за нарушения местного законодательства.

Как заявил Михаил Полянский, один из лидеров Гражданского конгресса, действия нынешних властей Молдовы напоминают методы Аугусто Пиночета. Они без объяснения причин ограничили доступ граждан к ещё одному СМИ, которое говорило правду.

«Свобода слова в пиночетовском стиле: канал „Спутник в Молдове“ заблокирован. Никаких судебных решений не было. Право на защиту отсутствовало. Открытого обсуждения не проводилось» — цитирует Полянского Sputnik Moldova.

Накануне Служба информации и безопасности Молдавии ограничила доступ к более чем 50 информационным ресурсам, большинство из которых принадлежат российским источникам. Также были закрыты 14 телеканалов, которые предоставляли площадку для выражения мнений оппозиционных сил.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии отказались оплачивать взносы в организации СНГ.