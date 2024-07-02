В Молодежном центре Павловского Посада открылась вторая смена Трудового десанта

Первая встреча была организована для того, чтобы ребята могли в приятной обстановке познакомиться друг с другом. Заместитель главы администрации Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова во время приветственного обращения пожелала ребятам добросовестного отношения к работе и приятного времяпровождения.

Для ребят провели инструктаж по технике безопасности. Подростков обучили также основам командообразования, закрепив теоретические знания сразу практикой.

Во вторник, 2 июля, у ребят начинаются трудовые будни. На протяжении месяца она будут выполнять распоряжения сотрудников МБУ «Благоустройство Павловский Посад»: убирать мусор, обрезать поросли, пропалывать и рыхлить клумбы.

Напомним, что молодое поколение Павловского Посада ежегодно принимает участие в облагораживании родного города. Предварительно ребятам необходимо было оставить заявку. В этом году инициативу проявили около 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Прием заявок осуществлялся с 1 апреля по 6 мая.