В «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья предложили ввести целевое обучение в творческих вузах

В «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья предложили ввести целевое обучение в вузах творческой направленности. Активисты направили инициативу в Народную программу партии.

Как отметила руководитель МГЕР в Подмосковье Диана Алумянц, одним из предложений стала организация программы стажировок и наставничества для молодых специалистов в ведущих учреждениях культуры региона.

«Это позволит начинающим сотрудникам перенимать опыт у лучших профессионалов и быстрее адаптироваться к работе», - сказала она.

Еще одна инициатива касается региональных мер поддержки молодых работников культуры в селах. Так, было предложено ввести частичную компенсацию аренды жилья и льготные кредитные программы на покупку жилья для специалистов в возрасте до 35 лет.

Третье предложение — ввести программу целевого обучения в творческих вузах. Речь идет о заключении договоров с абитуриентами с обязательством отработать 3-5 лет в учреждениях культуры региона после выпуска.