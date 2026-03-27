В «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья предложили ввести целевое обучение в творческих вузах
МГЕР Подмосковья предложила ввести целевое обучение в творческих вузах
Фото: [Молодая Гвардия Единой России]
В «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья предложили ввести целевое обучение в вузах творческой направленности. Активисты направили инициативу в Народную программу партии.
Как отметила руководитель МГЕР в Подмосковье Диана Алумянц, одним из предложений стала организация программы стажировок и наставничества для молодых специалистов в ведущих учреждениях культуры региона.
«Это позволит начинающим сотрудникам перенимать опыт у лучших профессионалов и быстрее адаптироваться к работе», - сказала она.
Еще одна инициатива касается региональных мер поддержки молодых работников культуры в селах. Так, было предложено ввести частичную компенсацию аренды жилья и льготные кредитные программы на покупку жилья для специалистов в возрасте до 35 лет.
Третье предложение — ввести программу целевого обучения в творческих вузах. Речь идет о заключении договоров с абитуриентами с обязательством отработать 3-5 лет в учреждениях культуры региона после выпуска.
«Это поможет системно восполнять кадровый дефицит и готовить специалистов, ориентированных именно на Подмосковье», - пояснила Алумянц.