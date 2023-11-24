В Молоково Ленинского городского округа после ремонта открылось почтовое отделение

Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский сообщил об открытии после ремонта почтового отделения в Молоково, которое находится на улице Революционной. Его привели в порядок в рамках президентской программы модернизации сельских отделений.

Руководитель муниципалитета рассказал об этом на своей официальной странице в Telegram-канале. К тексту Алексей Спасский прикрепил фото «было/стало».

«Учреждение востребовано у местных жителей: им пользуются свыше 14 тысяч человек, большинство из которых – пожилые», - отметил глава Ленинского городского округа.

Также Алексей Спасский обратил внимание на те услуги, которое для жителей оказывают в почтовом отделении. Например, это оправка и получение писем и посылок, перевод денег, оплата коммунальных услуг, оформление подписки на периодические издания и много другое.

«Кроме того, в отделении работает цифровой МФЦ и устроен «уголок здоровья», где есть возможность измерить температуру, давление, пульс и уровень кислорода в крови», - говорится в сообщении.

Алексей Спасский напомнил, что в округе работает 17 отделений «Почты России». В рамках федеральной программы в этом году капитально отремонтировали здание на Петровском проезде в Видном. А еще за последние два года открыли три новых отделения.