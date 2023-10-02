В Монголии министр подал в отставку после скандала с закупкой бракованных автобусов

Министр без портфеля, председатель Национального комитета по уменьшению дорожных заторов в столице Монголии Жамьяанхорлоогийн Сухбаатар подал в отставку после скандала с закупкой в Южной Корее некачественных автобусов для общественного транспорта.

Возглавляемый Сухбаатаром комитет подписал контракт с Daewoo на закупку тысячи машин. Затем выяснилось, что не все автобусы прибыли в Монголию в исправном состоянии, а некоторые из них были не новыми, а отремонтированными после использования.

Министр считает, что его вины в этом казусе нет, но он не может занимать далее свой пост по этическим соображениям.

Корейская компания признала, что ввезла в Монголию некачественные автобусы, часть из них уже отправлена обратно.

Полуторамиллионный Улан-Батор уже не первый год страдает от дорожных заторов. Год назад был создан специальный комитет по борьбе с ними. Пробки объясняются увеличением числа личного автотранспорта и неудачным планированием при строительстве городских дорог.