В МОНИИАГ начал работать кабинет регистрации рождения. Там можно оформить свидетельство о рождении ребенка, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Подмосковье оформить рождение ребенка и получить необходимые документы можно сразу в роддомах и перинатальных центрах. В учреждениях открывают специальные кабинеты, где прием ведут сотрудники ЗАГС. Сейчас такая работа организована в 32 учреждениях.

В МОНИИАГ прием сотрудников ЗАГС ведется три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. При оформлении документов в учреждении в свидетельстве о рождении ребенка будет написано место рождения — Москва, а место регистрации рождения — Московская область.

Всего с начала текущего года в Подмосковье были зарегистрированы пятьдесят тысяч новорожденных.