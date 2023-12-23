В Мордовии школьник потушил Вечный огонь комком снега из любопытства

Об очередном инциденте, связанном с Вечным огнем, сообщили в пресс-службе МВД РФ. На этот раз случай произошел в Рузаевке, Республике Башкирия.

Как приводится в сообщении пресс-службы ведомства в соцсетях, вандальному нападению подвергся мемориал павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. К Вечному огню подошел маленький мальчик и бросил в пламя комок снега.

«Семья, в которой воспитывается школьник, является благополучной, на учете в органах внутренних дел не состоит», — рассказали в министерстве.

Сам ребенок объяснил полицейским, что бросил снег в Вечный огонь, с целью проверки, погаснет ли пламя или нет. В настоящее время ОМВД России по Рузаевскому району Башкирии проводит по факту произошедшего проверку.