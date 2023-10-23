В Мордовии завели дело против экстремистов, стремившихся к созданию эрзянского государства

В Мордовии возбудили уголовное дело об организации экстремистского сообщества, ставившего своей целью создание независимого эрзянского государства путем выхода из состава России, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Следствие установило, что в 2020 году Александр Болькин совместно с лицами из числа граждан США, Украины и России создал общественный институт «Кирдийюр». Члены сообщества ставили своей целью создание независимого государства «Эрзянь Мастор» и выход из состава Российской федерации.

Один из создателей движения «Свободный Идель-Урал» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Александр Болькин известен тесными связями с Украиной. Он был активным участником Евромайдана и имеет украинское гражданство.

Эрзяне – этническая группа Мордвы, проживающая в основном на востоке республики.