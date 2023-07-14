Третье за два дня тело утонувшего туриста выловили в море в Анапе
Фото: [© РИА Новости / Константин Михальчевский]
В городе-курорте, где недавно хозяйничал сильный шторм, правоохранители продолжают находить тела утонувших туристов.
Днем ранее стало известно о гибели в море на побережье Анапы мужчины и женщины 50-60 лет. Теперь же выявлен новый смертельный случай, сообщили в экстренных службах города-курорта.
«Да, сегодня снова обнаружили тело туриста в море», - цитирует информацию от экстренных служб РИА Новости.
По факту произошедшего следственный комитет РФ проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства гибели туриста.
Напомним, в четверг, 13 июля, на пляжах Анапы сняли ранее введенный из-за непогоды местными властями запрет на купании в море. При этом в городе продолжает действовать режим повышенной готовности. Коммунальщики до сих пор восстанавливают поврежденную штормом городскую инфраструктуру.