Третье за два дня тело утонувшего туриста выловили в море в Анапе

В городе-курорте, где недавно хозяйничал сильный шторм, правоохранители продолжают находить тела утонувших туристов.

Днем ранее стало известно о гибели в море на побережье Анапы мужчины и женщины 50-60 лет. Теперь же выявлен новый смертельный случай, сообщили в экстренных службах города-курорта.

«Да, сегодня снова обнаружили тело туриста в море», - цитирует информацию от экстренных служб РИА Новости.

По факту произошедшего следственный комитет РФ проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства гибели туриста.

Напомним, в четверг, 13 июля, на пляжах Анапы сняли ранее введенный из-за непогоды местными властями запрет на купании в море. При этом в городе продолжает действовать режим повышенной готовности. Коммунальщики до сих пор восстанавливают поврежденную штормом городскую инфраструктуру.