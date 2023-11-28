В московских аэропортах задержали и отменили порядка 30 рейсов

Более двадцати четырех рейсов находятся в состоянии задержки, а еще шесть подверглись задержке в различных московских аэропортах, согласно данным службы «Яндекс Расписания».

Затронуты аэропорты «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово». На момент 08:38 в первом аэропорту отмечено задержание шести рейсов, во втором – пяти, и еще два рейса отменены. В «Домодедово» задержаны 13 рейсов, а четыре отменены.

Во вторник, 28 ноября, Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», предупредил о наличии облачной погоды в столице с периодическими прояснениями. Он также отметил вероятность кратковременных осадков в виде снега. Температура воздуха может опускаться до минус 3 и минус 5 градусов и минус 2-7 градусов в Подмосковье. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

В воскресенье, 26 ноября, на юг России обрушился мощнейший ураган, в результате которого тысячи жителей южных регионов оказались без электричества, тепла и воды. Специалисты коммунальных и экстренных служб продолжают работать над устранением повреждений.

Стихия унесла жизни двух мужчина в Крыму и Сочи. Кроме того, один человек считается пропавшим без вести.