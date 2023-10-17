В московской квартире у подозреваемой в торговле людьми обнаружили муляжи гранат и газовый пистолет

Как пишет RT , об этом рассказал один из жильцов дома, в котором живет задержанная.

Нескольким ранее сообщалось о том, что в отношении многодетной матери было возбуждено уголовное дело согласно статье о торговле несовершеннолетними, а также о намеренном причинении вреда здоровью.

Позже выясняется, что в квартире подозреваемой, которую пришлось обыскать, нашли газовый пистолет и муляжи гранат. Об этом стало известно от жителя этого же дома. Мужчина не уверен, что женщина здесь живет постоянно. По его мнению, это место – лишь «перевалочный пункт» подозреваемой.

Другие же соседи признались, что несколько лет назад она появлялась в их поле зрения с детьми, которых отводила в садик. И по полученным данным, здесь женщину по имени Юлия Л. уже давно не видно.