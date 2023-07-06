В Московской области неизвестный набросился на женщину-адвоката и облил ее зеленкой

Об инциденте сообщили в региональной Адвокатской палате Московской области. Там рассказали, что все произошло на одной из автобусных остановок.

«Сегодня было совершено нападение на адвоката Адвокатской палаты Московской области Пономареву Елену. Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», - говорится в сообщении.

Сама пострадавшая обратилась за помощью в клинику и написала заявление в полицию. Женщина связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью, однако кто именно может стоять за произошедшим не знает. Ранее ей неоднократно поступали всевозможные анонимные угрозы в мессенджерах.