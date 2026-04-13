Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующую неделю

На предстоящей неделе в Москве не прогнозируется опасных или экстремальных погодных явлений. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, в столице не ожидается ни сильных снегопадов, ни гололеда, ни грозовой активности. Основными погодными особенностями станут дожди и порывистый ветер, которые могут доставить жителям определенные бытовые неудобства.

Синоптик отметила, что москвичам придется учитывать погодные условия при выборе одежды, а также быть готовыми к появлению луж на улицах. При этом она указала, что такие погодные явления имеют и положительный эффект.

В частности, осадки и ветер способствуют очищению воздуха от пыли и загрязнений, накопившихся за зимний период. После схода снега и длительного сухого периода это благоприятно сказывается на состоянии городской атмосферы и качестве воздуха.

Таким образом, несмотря на дождливую и прохладную погоду, серьезных рисков для жителей столицы в ближайшие дни не ожидается.

