В Московской области прошло совещание по вопросу пресечения незаконной установки и эксплуатации рекламных конструкций

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области совместно с Московским областным УФАС России провели совещание с органам местного самоуправления

13.05.2024 первый заместитель министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Александр Менчук и заместитель руководителя Московского областного УФАС России Кирилл Иванюженко провели совещание в режиме видео-конференц-связи с органами местного самоуправления Московской области по вопросу пресечения незаконной установки и эксплуатации рекламной конструкции.

В ходе совещания доведена информация о закрепленных в статье 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» полномочиях органов местного самоуправления по утверждению схем размещения рекламных конструкций, их обязательному опубликованию на официальном сайте, по выдаче разрешений на установку, эксплуатацию рекламных конструкций и выдаче предписаний о демонтаже самовольно размещенных рекламных конструкций.

Также были определены механизмы выявления уполномоченными органами незаконных рекламных конструкций и пресечения их установки и эксплуатации.