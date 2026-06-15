Местные «акулы» помогают бороться с нарушителями на воде в Одинцове

Обычные предупреждающие таблички с надписью «Купаться запрещено», как выяснилось, больше не действуют на любителей рискованных заплывов. Чтобы остановить нарушителей, администрация подмосковного парка Малевича пошла на крайние и весьма нестандартные меры. Теперь потенциальных купальщиков отпугивают местными «акулами», сообщил REGIONS.

Фото: [ МБУ «ДПОГО» ]

По информации, появившейся в социальных сетях, на территории зоны отдыха установлены муляжи хищных рыб. Креативное решение уже вызвало бурное обсуждение среди жителей и гостей округа. Одни поддерживают организаторов, считая метод эффективным и оригинальным. Другие скептически относятся к нововведению, полагая, что находчивые граждане все равно найдут способ обойти запрет.

В свою очередь администрация парка надеется, что необычные «акулы» заставят задуматься о безопасности даже самых отчаянных пловцов. Ведь купание в не предназначенных для этого местах может быть опасным для жизни и здоровья.

«Мы стараемся всеми возможными способами донести до жителей информацию о безопасности. Именно в несанкционированных точках чаще всего происходят трагедии, поэтому мы кратно усилили патрулирование, подключили волонтеров и отдельно отработали контроль за детьми на водоемах», — прокомментировали ситуацию в администрации Одинцовского г. о.

Ранее подмосковные спасатели напомнили родителям о правилах безопасности детей на воде.