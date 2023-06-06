Контроль за продажей сидра усилили в Подмосковье после массовых отравлений в России

«В единой государственной автоматизированной информационной системе заблокированы все продажи компании-производителя сидра, которым произошло массовое отравление жителей нескольких регионов России», — сообщил зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство.

Предпринимателям и органам местного самоуправления также разослали уведомления о том, что данную продукцию необходимо снять с продажи, а также оповестить об этом областной Роспотребнадзор и Минсельхозпрод Подмосковья, добавил Филимонов.

Накануне в Поволжье жители массово отравились некачественным сидром. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщал, что в области погибли 16 человек.