«ВкусВилл» заподозрили в отравлении сотен россиян зефиром

Как передает Mash, десятки людей пожаловались на диарею и тошноту после употребления зефира «Классический», приобретенного в сети продуктовых супермаркетов «ВкусВилл».

По словам одного из пострадавших, обратившихся за помощью к журналистам, он отравился вместе с женой, поев указанное сладкое лакомство. После того как встали на ноги, сразу же направили магазину жалобу через приложение. Ответ был убийственно-стебный: письмо с соболезнованиями и рекомендациями поскорее обратиться за помощью к медикам. Особенно мужчину удивила концовка письма, в которой было сказано, что якобы вся продукция «ВкусВилл» качественная.

«В сети пишут, что после десерта живот болел так, что лекарства не помогали. В отзывах на зефир „Классический“ люди заявили, что причиной произошедшего может быть мальтит — спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Это вещество и другие сахароспирты оказывают слабительное действие, вызывают диарею, не рекомендуются детям, подросткам и беременным женщинам», — приводится в публикации.

Компания «ВкусВилл» проявила прозорливость и быстро выступила с заявлением, назвав всю свою продукцию качественной, а информацию о массовых жалобах на отравление зефиром не соответствующей действительности.

«Распространяемая в сети информация о зефире не соответствуют действительности. Мы проверили все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Так, за последние 4 месяца мы получили 32 обращения по качеству продукта», — сообщает пресс-служба «ВкусВилла» в telegram-канале.

В то же время, как передает Mash, прикладывая многочисленные жалобы клиентов «ВкусВилл», количество пострадавших от поедания зефира «Классический» уже идет на сотни.

К слову, как узнали журналисты, указанный товар снят экстренно снят с продажи во всех магазинах компании.