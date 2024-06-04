В московском гольф-клубе прошло первое спортивное мероприятие ПМЭФ-2024

Первое спортивное мероприятие Radio MonteCarlo Golf Cup, проекта «Русской Медиагруппы», состоялось на ПМЭФ-2024.Профессиональные спортсмены показали мастер-класс, была проведена экономическая программа, главной темой которой стали инвестиции и психология.

Холдинг «Русская Медиагруппа» реализует проект в рамках направления Creative & Business, объединяющего спорт, креатив и бизнес. Участники смогли весело провести время, последить за спортивной программой, а также обменяться финансовым и экономическим опытом.

Главным призом на гольф-турнире был кубок радио Monte Carlo. На девятилуночном поле столкнулись профессионалы своего дела в индивидуальном строук-плэй (с учетом гандикапа). Представители бизнес-сообщества также смогли подержать клюшку для гольфа и запомнить азы интересного вида спорта.

После такой активности гости смогли выдохнуть, погрузившись в лекцию и обсуждение бизнес-стратегий и инвестиций. Была затронута финансовая и экономическая психология, обсуждена поведенческая роль в процессах.

«Инвестирование должно основываться на точном и тщательном анализе и просчете. Основные факторы, которые надо учитывать при принятии решений: финансовая отчетность, перспективы роста, конкурентное положение компании или продукта. Но и эмоции играют в этом вопросе огромную роль. Люди склонны к иррациональным решениям, и эмоциональное инвестирование стало сегодня более распространенным», — открыла дискуссию модератор и директор по развитию «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович.

На дискуссии поучаствовали клинический психолог Дарья Горожанкина, управляющий активами УК БКС Виталий Громадин, трейдер Владимир Левченко, коуч по международным стандартам ICF Константин Ротач, руководитель управления по работе с ключевыми клиентами ФИНАМ Премиум Ирина Акопова, директор по устойчивому развитию TSQ Consulting Оксана Орлова-Горская и другие представители бизнеса и сферы экономики.

Лучшие гольфисты получили свои награды. Традиционно мероприятие завершили музыкой: перед гостями выступили звезды российской эстрады.