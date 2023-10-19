В московском круглом доме на Довженко завершился капремонт

Известно, что в столице России есть всего два таких круглых здания: уже упомянутое на Довженко, а также на Нежинской улице. При строительстве их авторы опирались на желание вернуть «старый советский живой двор».

На западе Москвы подошли к своему завершению работы по капитальному ремонту знаменитого жилого здания. Круглый дом на Довженко знают не только москвичи, но и жители других городов. Все из-за уютного внутреннего двора и узнаваемого внешнего вида, фотографии которого уже давно восхищают пользователей интернета.

У дома был обновлен фасад, подъезды и балконы отремонтировали. Здание стало более энергоэффективным, о чем пишет ТАСС. Сообщается, что при капитальном ремонте специалисты пользовались исключительно отечественными материалами и технологиями.