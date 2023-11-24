В московском Люблино горит электроподстанция «Чагино», пожар на 200 квадратов

Пожар разгорелся рано утром в пятницу, 24 ноября, на территории электроподстанции «Чагино» в московском районе Люблино.

Как передает телеканал РЕН, пламя уже охватило здание трансформатора. Площадь возгорания составляет не мене 200 квадратных метров.

«Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции "Чагино" в Москве», - приводится в публикации.

На месте происшествия в настоящее время работают все столичные экстренные службы. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока не приводятся.