В московском Люблино горит электроподстанция «Чагино», пожар на 200 квадратов
Фото: [соцсети]
Пожар разгорелся рано утром в пятницу, 24 ноября, на территории электроподстанции «Чагино» в московском районе Люблино.
Как передает телеканал РЕН, пламя уже охватило здание трансформатора. Площадь возгорания составляет не мене 200 квадратных метров.
«Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции "Чагино" в Москве», - приводится в публикации.
На месте происшествия в настоящее время работают все столичные экстренные службы. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока не приводятся.